Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 4:08

Вашингтон. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, который заявил, что Китаю следовало бы обратить внимание на деятельность бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера в КНР, не первый раз обращается к китайской стороне с таким предложением, сообщил телеканал CNN.

Во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином 18 июня Трамп уже поднимал этот вопрос. Запись этого звонка была позже сохранена Белым домом в высоко защищенной электронной системе, как и запись "теперь печально известного телефонного разговора с президентом Украины", послужившей поводом для начала демократами процедуры импичмента, отмечает CNN.

Трамп в четверг заявил, что и Украине, и Китаю следовало бы начать расследования в отношении деятельности Байдена и его компаний.

"Если бы они (украинская сторона - ИФ) были бы честны в этом вопросе, они начали бы масштабное расследование в отношении Байдена", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста.

"Таким же образом Китаю следует начать расследование деятельности Байдена, потому что произошедшее в Китае - то же самое, что случилось с Украиной", - отметил президент.

В то же время на вопрос, просил ли Трамп председателя КНР Си Цзиньпина помогать в расследовании в отношении Байдена, президент ответил отрицательно.

"Я не просил, но очевидно, это то, о чем мы можем начать думать", - уточнил Трамп.

Согласно утверждениям Трампа, Байдены заключали "мошеннические" сделки и в Китае, и на Украине.

CNN обращает внимание, что заявление Трампа прозвучало накануне намеченного на следующую неделю начала очередного раунда торговых переговоров с Китаем. А всего за несколько минут до того, как предложить Китаю расследовать деятельность Байдена, Трамп сказал: "У меня есть много вариантов по Китаю, но если они не сделают то, что мы хотим, у нас будет огромная власть".

Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Ранее американские СМИ сообщали, что на фоне этого скандала внимание вновь привлекла поездка в декабре 2013 году в КНР Байдена - тогда еще вице-президента США - и его сына Хантера: так, высказывались предположения, что сын вице-президента использовал официальную поездку в личных деловых интересах.

1гк бм

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