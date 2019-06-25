Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 2:17

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - У президента США Дональда Трампа нет планов на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время его визита в Сеул на этой неделе, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник администрации.

"Нет планов", - ответил он на вопрос о возможной встрече Трампа и Ким Чен Ына.

Представитель Белого дома не сообщил, собирается ли президент США посетить демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи.

Трамп посетит Сеул после участия в саммите G 20, который пройдет в японской Осаке с 28 по 29 июня.

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