Трамп не планирует встречаться с Рухани на полях ГА ООН, но не отрицает возможность встречи "когда-нибудь в будущем"
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Вашингтон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что у него не запланирована встреча с президентом Ирана Хасаном Рухани, но он не отрицает такой возможности в будущем.
"Несмотря на запросы, у меня нет планов встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани. Может быть когда-нибудь в будущем", - написал Д.Трамп в Twitter.
"Я уверен, что он абсолютно прекрасный человек", - добавил американский президент.
Президент США и президент Ирана находятся в Нью-Йорке, где проходят мероприятия Генассамблеи ООН, в связи с чем в СМИ обсуждается возможность их встречи.
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Интерфакс