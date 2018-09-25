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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 13:05 25.09.2018 - 13:05

Вашингтон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что у него не запланирована встреча с президентом Ирана Хасаном Рухани, но он не отрицает такой возможности в будущем.

"Несмотря на запросы, у меня нет планов встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани. Может быть когда-нибудь в будущем", - написал Д.Трамп в Twitter.

"Я уверен, что он абсолютно прекрасный человек", - добавил американский президент.

Президент США и президент Ирана находятся в Нью-Йорке, где проходят мероприятия Генассамблеи ООН, в связи с чем в СМИ обсуждается возможность их встречи.

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