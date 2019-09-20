Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 15:37

Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что его разговор с неназванным иностранным лидером, за который его критикуют политические оппоненты, проводился без каких-либо нарушений.

"Странно, что так много других людей слышали этот абсолютно нормальный и уважительный разговор, и от них не было жалоб. А знаете почему? Потому что в нем не было ничего неправильного, он был совершенно идеальным", - написал Трамп в Twitter.

Ранее газета Washington Post сообщила, что обещание, данное президентом США Дональдом Трампом во время общения с неким иностранным лидером, заставило сотрудника американской разведки доложить об этом своему руководству.

Неясно, с кем именно говорил Трамп и что он пообещал. Однако один из источников издания уточнил, что обещание было дано в ходе телефонного разговора.

Обращение информатора из числа американских разведчиков, связанное с беседой президента США Дональда Трампа с иностранным лидером, касается Украины, сообщила затем газета Washington Post со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что пока неясно, было ли обещание, вызвавшее тревогу у информатора, дано Трампом украинскому президенту Владимиру Зеленскому, однако за несколько недель до появления обращения американский президент действительно беседовал по телефону с украинским коллегой.

Американские конгрессмены-демократы выражали недовольство тем, что сотрудник американский разведки попытался через свое руководство передать в конгресс информацию о содержании телефонных переговоров Трампа, однако в Нацразведке США решили не давать ход

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!