Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 16:07

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп не просил Минюст о внесении правок в доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера, заявил в четверг на пресс-конференции генпрокурор США Уильям Барр.

"Президент подтвердил, что в интересах прозрачности и полного раскрытия (доклада - ИФ) гражданам США, он не будет использовать свои полномочия в отношении доклада спецпрокурора", - заявил У.Барр.

В США президент имеет право ограничивать публикацию некоторой личной информации, связанной с главой государства.

У. Барр отметил, что в Белом доме запросили уже отредактированную версию доклада, чтобы определить, следует ли Д.Трампу добиваться внесения каких-то правок.

Личные адвокаты президента также не просили о редактировании доклада спецпрокурора, пояснил У.Барр.

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