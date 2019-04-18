Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 16:12

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп не просил Минюст о внесении правок в доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера, заявил в четверг на пресс-конференции генпрокурор США Уильям Барр.

"Президент подтвердил, что в интересах прозрачности и полного раскрытия (доклада - ИФ) гражданам США, он не будет использовать свои полномочия в отношении доклада спецпрокурора", - заявил У.Барр.

В США президент имеет право ограничивать публикацию некоторой личной информации, связанной с главой государства.

У. Барр отметил, что в Белом доме запросили уже отредактированную версию доклада, чтобы определить, следует ли Д.Трампу добиваться внесения каких-то правок.

Личные адвокаты президента также не просили о редактировании доклада спецпрокурора, пояснил У.Барр.

У.Барр подчеркнул, что использование этой привилегии - "продолжительная практика исполнительной власти" в США.

В докладе есть много информации, на которую может распространяться привилегия Д.Трампа, благодаря тому, что "Белый дом добровольно сотрудничал в рамках расследования спецпрокурора", отметил У.Барр.

Позднее в четверг ожидается передача отредактированного текста доклада Р.Мюллера Конгрессу, а также его публикация на ресурсах Минюста США.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его У.Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.

Изначально полный отчет Р.Мюллера опубликован не был, что не устроило многих членов Демократической партии. В частности, спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси назвала четырехстраничное резюме У.Барра по докладу спецпрокурора "снисходительным" и "бесцеремонным", добавив, что демократы должны сами сделать выводы по докладу Р.Мюллера.

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