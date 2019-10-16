Вашингтон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Российская помощь Сирии не является предметом для беспокойства, заявил, как передает в среду агентство Bloomberg, президент США Дональд Трамп.

"Сирия может получить какую-то помощь от России, и это отлично. Там много песка", - цитирует агентство слова президента.

(ПОСЛЕДУЕТ)

1аю ав

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