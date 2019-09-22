Этот контент был опубликован 22 сентября 2019 г. 16:20

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Вашингтон. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп не планирует встречаться "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с иранскими властями.

"Ничего никогда нельзя исключать, но у меня нет намерения встречаться с Ираном", - заявил Трамп журналистам в воскресенье.

"Но это не значит, что этого не произойдет. Я очень гибкий человек, но намерений нет. Мы встречаемся со многими лидерами, мы занимаемся организацией порядка 15 встреч, но Ирана среди них нет", - добавил он.

СМИ неоднократно сообщали, что на Генассамблее ООН может состояться встреча президента Ирана Хасана Рухани с Трампом. Иранская сторона затем заявила, что такая встреча не запланирована. Принимать участие в Генассамблее ООН будет также глава МИД Ирана Джавад Зариф, он уже прибыл в США.

1эф ав

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