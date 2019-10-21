Вашингтон. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что не жалеет о том, что ради своей страны в свое время решил не получать зарплату и, кроме того, потерял миллиарды долларов из личных средств.

"Я бы предоставил Doral (курорт в Майами для саммита G7 - ИФ) бесплатно. Я бы отдал за это много денег, ровно как я отдаю свою зарплату. А я отдаю свою президентскую зарплату, которая, по-моему, составляет около $450 тыс.", - сказал Трамп журналистам.

По его словам, он не думает, что какой-либо другой американский лидер, кроме как, возможно, Джордж Вашингтон, отказывался от президентской зарплаты.

"Говорят, что, возможно, президент Вашингтон отдавал свою зарплату", - отметил Трамп.

Президент США также добавил, что за время президентства он потерял много денег. По его оценке, оно "стоило" ему от $2 млрд до $5 млрд. Он пояснил, что речь идет, в частности, об упущенной прибыли - деньгах, которые он не смог заработать, так как приостановил бизнес-карьеру ради работы президентом США.

"Если бы мне пришлось бы вновь сделать это, я бы согласился. Я это делаю ради своей страны и народа", - сказал Трамп.

"Когда вы богаты, то можете себе позволить такие вещи", - добавил президент.

Ранее Трамп заявил, что не извлек бы никакой финансовой выгоды от проведения саммита G7 на своем курорте в Майами, поскольку собирался взять на себя оплату расходов на пребывание иностранных лидеров.

"У меня есть собственность во Флориде... Демократы просто сошли с ума, я бы предоставил ее (для саммита - ИФ) бесплатно", - сказал Трамп журналистом перед началом встречи кабинета министров в Белом доме.

"Это был бы самый лучший саммит "группы семи", - добавил американский лидер. Теперь же, по его словам, из-за демократов оплачивать проведение саммита предстоит не ему, а американским налогоплательщикам.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что его администрация больше не рассматривает возможность проведения саммита G7 в 2020 году на территории принадлежащего его семье курорта в Майами.

Идею проведения G7 в Майами на личном курорте президента США раскритиковали многие члены Демократической партии США, указав на конфликт интересов, поскольку Трамп может получить финансовую выгоду, проводя мероприятие у себя на курорте.

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