*** Считает, что Иран не в состоянии надолго перекрыть пролив
Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - За нападением на два танкера вблизи Ормузского пролива стоит Иран, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
"Именно Иран сделал это", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, кто, по его мнению, совершил атаку.
Также президент заявил, что если Иран решит перекрыть Ормузский пролив, через который проходит большое количество танкеров с нефтью, то не сможет делать это долго.
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