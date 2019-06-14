Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 14:22

*** Считает, что Иран не в состоянии надолго перекрыть пролив

Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - За нападением на два танкера вблизи Ормузского пролива стоит Иран, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Именно Иран сделал это", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, кто, по его мнению, совершил атаку.

Также президент заявил, что если Иран решит перекрыть Ормузский пролив, через который проходит большое количество танкеров с нефтью, то не сможет делать это долго.

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