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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 11:36 12.06.2018 - 11:36

Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын - могущественный человек, который твердо контролирует свою страну.

"Председатель Ким очень могущественный человек, он твердо контролирует свою страну", - сказал Д.Трамп.

Кроме того, президент США заявил, что он не считает, что КНДР сможет использовать показанное им Ким Чен Ыну видео в качестве пропаганды.

"Мы можем использовать это видео для других стран", - отметил президент США.

Ранее Д.Трамп показал Ким Чен Ыну видео на iPad, которое показывает возможное будущее Северной Кореи в случае, если эта страна будет сотрудничать с США и мировым сообществом. По словам президента США, Ким Чен Ыну презентация, вероятно, понравилась.

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