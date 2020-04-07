Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 0:59

Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду не стал среду отвечать на вопрос о ситуации с нефтью, когда выяснил, что задававший его журналист не знает цены на этот энергоресурс.

В ходе брифинга в Белом доме один из журналистов начал формулировать вопрос о ситуации на нефтяном рынке. Трамп не дал ему договорить и спросил, каковы сейчас цены на нефть. Журналист ответил, что не знает.

"Как же вы можете задавать такой вопрос, когда не знаете цены на нефть?" - спросил президент и дал слово следующему корреспонденту, желавшему задать вопрос.

В последние дни на ежедневных брифингах в Белом доме по ситуации с коронавирусом Трампа систематически спрашивают по поводу спора между РФ и Саудовской Аравией по ситуации с низкими ценами на нефть.

1во гс

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