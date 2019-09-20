Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 19:04

Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, комментируя новые американские санкции против Тегерана, заявил, что Иран сталкивается с множеством проблем, а он, Трамп, при данных обстоятельствах считает разумным проявлять сдержанность.

"Это самые суровые санкции, когда-либо вводимые против какой-либо страны. Санкции - на уровне выше, чем когда-либо раньше в отношении Ирана. Сегодня мы ввели санкции против Центрального банка, как вы видите", - сказал президент журналистам во время совместной с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном пресс-конференции.

"Мы посмотрим. У них множество проблем, и не только с нами - у них проблемы внутри страны. Я думаю, у них много проблем, которые они создали себе сами", - продолжил Трамп.

Президент также сказал, что США могли бы выбрать силовой вариант решения проблемы Ирана, и это "было бы очень простым решением".

"Я демонстрирую огромную сдержанность, и некоторые это уважают, а другие нет", - отметил он.

По словам Трампа, Иран мог бы стать "великой страной", но вместо этого выбрал другой путь.

Ранее в пятницу президент США заявил в Белом доме журналистам о способности американских военных сразу атаковать 15 целей на территории Ирана. Однако Трамп подчеркнул, что сдержанность в этом вопросе является демонстрацией силы США.

Агентство Associated Press сообщало ранее, что в пятницу Пентагон намерен представить президенту Дональду Трампу список мер, которые США могут принять в отношении Ирана в ответ на удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии, ответственность за которые Вашингтон возложил на Тегеран.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников и крылатых ракет. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

1аю

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