Трамп не считает, что пошел на уступки на переговорах с Ким Чен Ыном
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Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что он не считает, что сделал какие-то уступки в отношении КНДР.
"Мы ничем не поступились", - сказал Д.Трамп, комментируя итоги встречи.
Лидер США отметил, что многие люди говорят, что президент пожертвовал очень многим на переговорах, однако он сам считает, что "не пожертвовал ничем".
В то же время, Д.Трамп сказал, что перед саммитом не спал 25 часов.
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Интерфакс