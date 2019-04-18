Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 21:21

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй опровергла информацию, согласно которой глава государства оценивал назначение Роберта Мюллера на пост спецпрокурора по "российскому делу" как конец своему президентству, передает в четверг CNN.

"Я была крайне удивлена, увидев это (доклад Р.Мюллера - ИФ), потому что реакция президента в тот день была не такой. Я была там", - цитирует CNN К.Конуэй.

В опубликованной отредактированной версии доклада Р.Мюллера по "делу о России" говорится, Джеффу Сешнсу, который тогда бы генпрокурором, что Р.Мюллера необходимо отстранить от руководства расследованием, мотивировав это неким конфликтом интересов. Д.Макган отказался выполнять это поручение, предпочтя ему увольнение.

Кроме того, когда Д.Трамп узнал от Дж.Сешнса, что замгенпрокурора Род Розенстайн назначил Р.Мюллера на пост спецпрокурора, президент якобы заявил, что его карьере на посту президента "пришел конец".

"О, Боже мой, это ужасно. Это конец моего президентского срока. Мне крышка", - цитирует доклад слова Д.Трампа.

Советник президента подчеркнула, что такие высказывания совершенно не свойственны Д.Трампу.

В Минюсте США в четверг опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера продлилось около двух лет. Он пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.

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