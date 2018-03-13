Трамп не уведомил Тиллерсона о причинах его отставки - СМИ
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Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Рекс Тиллерсон не говорил с президентом и не знает о причинах своей отставки с поста госсекретаря, сообщила во вторник телекомпания NBC со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
При этом Госдепартамент отметил, что Р.Тиллерсон "благодарен за возможность послужить и твердо верит, что государственная служба - это благородное дело".
Р.Тиллерсон "всегда намеревался остаться (на посту госсекретаря - ИФ) в силу существенного прогресса, достигнутого в сфере национальной безопасности".
"Ему будет не хватать его коллег в Госдепартаменте и министров иностранных дел, с которыми он работал по всему миру", - говорится в сообщении госдепа.
Президент США Дональд Трамп во вторник отправил Р.Тиллерсона в отставку с поста госсекретаря и назначил вместо него директора ЦРУ Майка Помпео.
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Интерфакс