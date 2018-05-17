Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 21:17 17.05.2018 - 21:17

*** Он считает, что торговые партнеры США стали очень избалованными

Пекин. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что склонен сомневаться в том, что будет возможно добиться успеха на переговорах Вашингтона с Пекином по спорным торговым вопросам.

"Могут ли переговоры с Китаем по торговле принести успех? Я склонен сомневаться в этом", - сказал он журналистам в Белом доме.

Д.Трамп, объясняя, почему он сомневается, отметил, что "Китай, ЕС и другие страны стали очень избалованным, поскольку привыкли получать от США 100% того, что они хотят". Он добавил, что объяснил китайскому руководству, что такое положение вещей не может сохраняться.

Президент подверг критике предыдущие администрации США, которые, по его словам, ничего не предпринимали для защиты ключевых торговых интересов своей страны.

во см

Neuer Inhalt Horizontal Line