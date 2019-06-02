Этот контент был опубликован 2 июня 2019 г. 3:47

Лондон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - В случае, если лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин станет британским премьером, вопрос о сохранении соглашения об обмене секретной разведывательной информацией между двумя странами может быть пересмотрен, не исключил американский президент Дональд Трамп.

Он заявил, что прежде чем принять решение о судьбе соглашения, он должен сначала познакомиться с Корбиным, который ранее называл Трампа "расистом с женоненавистнической риторикой".

В интервью британской The Sunday Times в ответ на вопрос о сохранении соглашения в случае прихода Корбина к власти Трамп сказал: "Я его не знаю, но, безусловно, познакомлюсь. Прежде чем ответить на этот вопрос, я должен немного узнать его".

В понедельник президент США начинает трехдневный государственный визит в Великобританию. Корбин отказывается принимать участие в торжественном приеме по этому случаю.

1гк тг

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