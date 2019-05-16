Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 18:39

***Она напомнила, что именно Конгресс должен объявлять войну

Вашингтон. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в среду заявила, что она слышала от президента страны Дональда Трампа о его нежелании ухудшать отношения с Ираном.

"Мне нравится то, что я слышала от президента - у него нет желания (обострять отношения с Тегераном - ИФ)", - приводят западные СМИ слова Пелоси.

Она подчеркнула, что именно Конгресс правомочен объявлять войну, а у администрации США нет права каким-либо образом продолжать эскалацию отношений с Ираном.

Кроме того, Пелоси сообщила, что представители администрации проведут в четверг для наиболее влиятельных конгрессменов закрытый брифинг, посвященный ситуации вокруг Ирана.

На прошлой неделе в Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов. Также в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец Abraham Lincoln ("Авраам Линкольн") и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

После этого президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году.

В минувшее воскресенье посольство США в Багдаде предупредило граждан США о "возросшей напряженности в Ираке", посоветовав не посещать эту страну и не появляться там в тех местах, где ранее обычно собирались граждане США.

В среду США распорядились об отзыве из американского посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле весь персонал, не связанный с выполнением особо важных задач.

1кю аю

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