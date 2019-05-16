***Она напомнила, что именно Конгресс должен объявлять войну
Вашингтон. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в среду заявила, что она слышала от президента страны Дональда Трампа о его нежелании ухудшать отношения с Ираном.
"Мне нравится то, что я слышала от президента - у него нет желания (обострять отношения с Тегераном - ИФ)", - приводят западные СМИ слова Пелоси.
Она подчеркнула, что именно Конгресс правомочен объявлять войну, а у администрации США нет права каким-либо образом продолжать эскалацию отношений с Ираном.
Кроме того, Пелоси сообщила, что представители администрации проведут в четверг для наиболее влиятельных конгрессменов закрытый брифинг, посвященный ситуации вокруг Ирана.
На прошлой неделе в Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов. Также в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец Abraham Lincoln ("Авраам Линкольн") и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.
После этого президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году.
В минувшее воскресенье посольство США в Багдаде предупредило граждан США о "возросшей напряженности в Ираке", посоветовав не посещать эту страну и не появляться там в тех местах, где ранее обычно собирались граждане США.
В среду США распорядились об отзыве из американского посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле весь персонал, не связанный с выполнением особо важных задач.
1кю аю