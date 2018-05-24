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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 13:21 24.05.2018 - 13:21

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что желал бы немедленной денуклеаризации Корейского полуострова, но осознает, что этот процесс все же может потребовать некоторого времени.

"Я бы хотел, чтобы это (денуклеаризация - ИФ) было сделано немедленно. Но, с точки зрения физики, может быть необходим поэтапный процесс... Но я бы хотел, чтобы это было сделано разом", - заявил он в интервью программе "Фокс энд френдс".

Он добавил, что ожидает саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который запланирован на 12 июня в Сингапуре.

"Посмотрим, как все сложится. Прямо сейчас мы этот вопрос (переговоров с КНДР - ИФ) рассматриваем, мы это обсуждаем, они (северокорейцы - ИФ) это обсуждают с нами. У нас есть определенные условия, посмотрим, как все сложится. Но это прекрасный шанс, и это отличное дело для Северной Кореи. Если это произойдет, это будет отлично для Северной Кореи, и, что более важно, для всего мира", - подчеркнул Д.Трамп.

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