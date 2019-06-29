Осака. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин, возможно, критиковал либерализм, так как видит в некоторых частях света проявления отрицательных сторон этой модели.
"Возможно, он так решил, потому что видит, что происходит", - заявил он на пресс-конференции в Осаке.
В частности, Трамп упомянул такие американские города как Лос-Анджелес, Сан-Франциско и их проблемы в качестве примеров губительного воздействия чрезмерного либерализма.
Вместе с тем, Трамп считает, что Путин может видеть и примеры успеха западного либерализма. "В то же время, он поздравил меня с экономическими успехами, которых мы достигли", - сказал президент США.
1во ав