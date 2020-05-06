Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 4:37

Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Представители Демократической партии США хотели бы, чтобы усилия американской администрации в сфере борьбы с коронавирусом провалились, заявил президент Дональд Трамп журналистам.

"Они, откровенно говоря, хотят, чтобы наша ситуация сложилась неудачно, что означает смерти, но обстановка будет очень успешной", - заявил Трамп перед отлетом в Аризону.

В ответ на вопрос одного из журналистов о том, почему Белый дом позволил главному эксперту рабочей группы по борьбе с коронавирусом доктору Энтони Фаучи выступить в Сенате, но запретил отчитаться в Палате представителей, президент сказал, что контролируемая демократами Палата откровенно настроена против политики администрации и его лично.

"Палата представителей - это кучка ненавистников Трампа", - заявил он.

В Палате представителей американского Конгресса большинство принадлежит демократам, а в Сенате - республиканцам.

1гк тг

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