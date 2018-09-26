Трамп обвинил Китай в намерении вмешаться в американские выборы 2018 года

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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 16:34 26.09.2018 - 16:34

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Китай планировал вмешаться в американские выборы 2018 года. "К сожалению, мы обнаружили, что Китай намеревался вмешаться в наши выборы, которые пройдут в ноябре 2018 года", - сказал он на заседании Совета безопасности ООН. 1бф ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс