Трамп обвинил Китай в намерении вмешаться в американские выборы 2018 года
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Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Китай планировал вмешаться в американские выборы 2018 года.
"К сожалению, мы обнаружили, что Китай намеревался вмешаться в наши выборы, которые пройдут в ноябре 2018 года", - сказал он на заседании Совета безопасности ООН.
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Интерфакс