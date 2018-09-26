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Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Китай планировал вмешаться в американские выборы 2018 года.

"К сожалению, мы обнаружили, что Китай намеревался вмешаться в наши выборы, которые пройдут в ноябре 2018 года", - сказал он на заседании Совета безопасности ООН.

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Интерфакс