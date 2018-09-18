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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 15:37 18.09.2018 - 15:37

Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Китай пытается оказать влияние на американские выборы посредством нападок на американских фермеров и рабочих промышленного сектора.

"Китай открыто заявил, что пытается активно оказать влияние на наши выборы и повлиять на их результаты путем нападок на наших фермеров, владельцев скотоводческих хозяйств и промышленных рабочих из-за их лояльности ко мне", - написал глава Белого дома в своем аккаунте в Twitter.

"Но Китай не понимает того, что эти люди - настоящие патриоты, которые полностью осознают, что Китай уже много лет извлекает выгоду из слабости США в сфере торговли. Но они также знают, что я - тот, кто знает, как это остановить", - добавил он.

Д.Трамп также отметил, что если Китай будет предпринимать активные действия против американских фермеров и рабочих, то США ответят на эти шаги.

"Если наши фермеры, владельцы скотоводческих хозяйств и/или промышленные рабочие окажутся под прицелом, то будут великие и быстрые ответные меры в отношении Китая", - написал президент США.

В ночь на вторник Вашингтон сообщил о введении 10-процентных пошлин на китайские товары на сумму в $200 млрд в год с 24 сентября и предупредил, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.

Более того, президент США Дональд Трамп предупредил, что в случае зеркальных мер со стороны Китая пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в $267 млрд. Таким образом, с учетом уже действующих мер на $50 млрд пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает $500 млрд в год.

В августе 2018 года министерство торговли Китая заявило, что подготовило план ответа на торговые угрозы США. В нем перечислены товары, которые могут быть обложены пошлинами по ставкам 5%, 10%, 20% и 25%. Значительный объем товаров относится к сельскохозяйственной продукции, также в списках широко представлены химикаты, металлы и изделия из них.

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