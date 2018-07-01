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Этот контент был опубликован 1 июля 2018 г. 18:04 01.07.2018 - 18:04

*** Он пригрозил санкциями европейским странам за бизнес с Ираном

Вашингтон. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что мировыми ценами на нефть манипулирует ОПЕК.

В ответ на вопрос ведущей о том, манипулирует ли кто-либо нефтяными ценами, президент сказал: "ОПЕК, и лучше бы это было прекращено, поскольку мы защищаем те страны, многие из тех стран, которыми ОПЕК манипулирует".

В ответ на вопрос о том, будет ли Вашингтон вводить санкции против тех европейских стран, которые будут продолжать торговые отношения с Ираном, Д.Трамп сказал: "Да, конечно. Мы это сделаем, безусловно".

США ранее заявили о выходе из соглашения по иранской ядерной программе и восстановлении санкционного режима против Тегерана. Одновременно США заявили, что под санкции попадут также страны, которые продолжат деловые связи с Ираном.

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