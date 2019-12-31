Этот контент был опубликован 31 декабря 2019 г. 13:25

Вашингтон. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - За беспорядками, происходящими в районе посольства США в Багдаде, стоит Иран, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

"Теперь Иран организовал атаку на посольство США в Ираке. Он понесет за это ответственность в полном объеме", - написал он в твиттере.

Кроме того, Трамп предупредил, что рассчитывает "на то, что Ирак использует свои силы, чтобы защитить посольство. И мы им об этом сообщили".

Ранее сообщалось, что сотни демонстрантов, ранее хоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, во вторник предприняли попытку штурма американского посольства в Багдаде. После похорон скорбящие направились в "зеленую зону" города, где расположены правительственные учреждения и посольства, и добрались до американского посольства.

Под напором толпы охрана отступила на территорию посольства, пока демонстранты разбивали камеры наблюдения по периметру объекта и забрасывали здание бутылками для воды.

По информации журналиста AP с места событий, десяткам протестующих удалось, снеся ворота, прорваться на посольскую территорию. Оттуда были видны языки поднимающегося пламени.

В результате против демонстрантов был применен слезоточивый газ. Также были слышны звуки выстрелов и рев сирены.

На крыше посольства были замечены трое американских военнослужащих. Пока непонятно, есть ли пострадавшие в результате беспорядков.

Протестующие также вывесили на стенах посольства флаги группировки, по которой США ранее нанесли удары.

Демонстранты выкрикивают антиамериканские лозунги и несли транспаранты с надписями: "Смерть Америке, смерть Израилю!"

Тем временем, телеканал "Аль-Арабийя" сообщил со ссылкой на источники, что посол США в Багдаде отбыл в неизвестном направлении.

В воскресенье Пентагон сообщил, что военные США в ответ на атаки со стороны проиранской шиитской военизированной группировки нанесли удары по ряду объектов этой группы - в Ираке и Сирии.

В свою очередь шиитское ополчение сообщило о 25 погибших и 51 раненом в результате ударов американских ВВС.

Ранее на ряд военных баз в Ираке была совершена серия нападений. Так, в минувшую пятницу иракская военная база К1 в районе города Киркук подверглась ракетному удару. В результате погиб один американец, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения.

США обвиняют в этих атаках бойцов, поддерживаемых Ираном.

1во ав

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