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Вашингтон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что его предвыборный штаб не состоял в сговоре с РФ, а сам глава государства не пытался препятствовать расследованию данного дела.

"Охота на ведьм. Сговора с Россией не было. Однако я все понял: раз сговора не было, то теперь они (противники Д.Трампа - ИФ) ищут признаки создания препятствий расследованию дела о сговоре с Россией", - написал он в Twitter в воскресенье.

"Ложная история о сговоре с Россией была создана искусственно", - добавил президент.

Некоторые политические оппоненты Д.Трампа подозревают его в том, что он пытался оказать влияние на ход расследования "российского дела", проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером.

1во бп

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Интерфакс