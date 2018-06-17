Трамп обвиняет своих противников в том, что они выдумали историю о препятствовании расследованию "российского дела"
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что его предвыборный штаб не состоял в сговоре с РФ, а сам глава государства не пытался препятствовать расследованию данного дела.
"Охота на ведьм. Сговора с Россией не было. Однако я все понял: раз сговора не было, то теперь они (противники Д.Трампа - ИФ) ищут признаки создания препятствий расследованию дела о сговоре с Россией", - написал он в Twitter в воскресенье.
"Ложная история о сговоре с Россией была создана искусственно", - добавил президент.
Некоторые политические оппоненты Д.Трампа подозревают его в том, что он пытался оказать влияние на ход расследования "российского дела", проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером.
1во бп
Интерфакс