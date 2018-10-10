Трамп обещает быструю реакцию Вашингтона на контракт по поставкам С-400 в Индию

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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 19:43 10.10.2018 - 19:43

Вашингтон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду заявил журналистам, что Вашингтон вскоре отреагирует на контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 в Индию. "Вы увидите (ответ США - ИФ) и быстрее, чем вы думаете", - приводят западные СМИ слова Д.Трампа. ПОСЛЕДУЕТ 1тэ аю ав Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс