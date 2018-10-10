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Вашингтон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду заявил журналистам, что Вашингтон вскоре отреагирует на контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 в Индию.

"Вы увидите (ответ США - ИФ) и быстрее, чем вы думаете", - приводят западные СМИ слова Д.Трампа.

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Интерфакс