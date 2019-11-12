Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 12:43

Вашингтон. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник о готовности в течение этой недели опубликовать стенограмму своего первого телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"До конца этой недели я опубликую стенограмму первого и, следовательно, самого важного телефонного разговора с украинским президентом", - написал Трамп в своем твиттере.

Разговор состоялся в апреле 2019 года, после победы Зеленского на выборах.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму летнего разговора лидеров США и Украины. Это было сделано, чтобы показать, что Трамп не оказывал давления на Зеленского в вопросе о начале расследования на Украине по делу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера.

Демократы в Палате представителей предположили, что Трамп злоупотребил полномочиями и добивался от Киева помощи в борьбе против политического оппонента. В связи с этим конгрессмены запустили процедуру импичмента в отношении американского президента.

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