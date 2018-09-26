Трамп обещает к началу ноября восстановить санкции против Ирана
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Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп пообещал вновь ввести санкции против Ирана из-за ядерных разработок.
"После выхода из ядерного соглашения США вновь начали вводить санкции в отношении Ирана из-за его атомной деятельности. Все санкции США, вводимые в связи с ядерной деятельностью, будут полностью восстановлены к первым числам ноября", - сказал Д.Трамп, выступая на Совбезе ООН.
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Интерфакс