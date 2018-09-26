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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 17:07 26.09.2018 - 17:07

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп пообещал вновь ввести санкции против Ирана из-за ядерных разработок.

"После выхода из ядерного соглашения США вновь начали вводить санкции в отношении Ирана из-за его атомной деятельности. Все санкции США, вводимые в связи с ядерной деятельностью, будут полностью восстановлены к первым числам ноября", - сказал Д.Трамп, выступая на Совбезе ООН.

После этого, сообщил американский лидер, США "продолжат вводить дополнительные санкции, самые серьезные, которые когда-либо предпринимались, чтобы пресечь подрывную деятельность Ирана по всем направлениям. "Любое частное лицо или структура, которые не будут соблюдать санкции, столкнутся с жесткими последствиями", - предупредил Д.Трамп

Кроме того, он призвал "всех членов Совбеза ООН вместе с США сделать так, чтобы Иран изменил свое поведение, и гарантировать ситуацию, при которой он никогда не заполучит ядерную бомбу".

1кю ар ав

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