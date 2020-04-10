Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен проследить за тем, будет ли Китай соблюдать заключенное с США торговое соглашение.
"Я просто хочу посмотреть, будут ли они следовать сделке. Я знаю председателя Си (председателя КНР Си Цзиньпина - ИФ), и я считаю, что он будет соблюдать эту сделку. Но помните, что я так и не снял пошлины", - сказал Трамп, выступая на пресс-конференции.
В середине января США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки.
Первая фаза соглашения, предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд за два года. По данным СМИ, в обмен на это США незначительно сократят некоторые пошлины и не будут вводить дополнительные меры в отношении Китая. США пообещали пока сохранить пошлины в размере 25% на китайские товары объемом $250 млрд.
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