Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 2:10

Вашингтон. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Американский президент Дональд Трамп заявил, что на этой неделе намерен принять решение по теме дальнейшего финансирования Всемирной организации здравоохранения.

"К концу недели я приму решение по этому вопросу", - заявил Трамп.

"Я не доволен работой ВОЗ. Также я не доволен Всемирной торговой организацией. Нас все обирали. Нашу страну много лет обдирали как липку все, будь то ВОЗ или ВТО," - объяснил американский лидер.

В то же время, Трамп отметил успехи его администрации во взаимоотношениях с ВТО.

"Мы уже достигли значительных успехов", - сказал президент. Он пояснил, что благодаря его жёсткой позиции в этой организации стали трактовать спорные дела в пользу США, чего раньше, по его словам, практически не наблюдалось.

Ранее в апреле Трамп заявил, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом, и потому он обдумывает, в каком объёме ее следует в дальнейшем финансировать. При этом президент США отмечал, что его страна переводит в ВОЗ на порядок больше средств, чем другие государства.

В Белом доме, среди прочего, предлагают президенту США создать альтернативу ВОЗ. Это может быть организация на базе ЮНЭЙДС - объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИД. Эту организацию создали в середине 1990-х на волне недовольства тем, как ВОЗ решает проблему со СПИДом.

1ка во аг

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