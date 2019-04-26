Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 19:11

Вашингтон. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что его администрация не допустит ратификацию Международного договора о торговле оружием.

"Наша администрация никогда это не ратифицирует", - сказал он, выступая перед членами Национальной стрелковой ассоциации США в Индианаполисе.

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