Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 19:27

Вашингтон. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что его администрация не допустит ратификацию Международного договора о торговле оружием.

"Наша администрация никогда это не ратифицирует", - сказал он, выступая перед членами Национальной стрелковой ассоциации США в Индианаполисе.

Д.Трамп напомнил, что это соглашение в свое время подписал его предшественник на президентском посту Барак Обама. Далее оно было передано на ратификацию в сенат. Эта процедура не завершена и по сей день.

Президент США подчеркнул, что выступает против этого договора, так как считает, что он идет вразрез со Второй поправкой к конституции США, гарантирующей право граждан на ношение и хранение оружия.

"Я не допущу, чтобы иностранные бюрократы ограничивали действия Второй поправки", - добавил Д.Трамп.

Текст договора о торговле оружием утвердили большинством голосов на Генассамблее ООН в 2013 году. Проект поддержали 154 из 193 государств-членов ООН.

Согласно информации, опубликованной ООН, договор призван регулировать международную торговлю обычными вооружениями, начиная от стрелкового оружия и заканчивая танками, самолетами и кораблями. Он вступил в силу 24 декабря 2014 года.

Его подписали 130 государств, но не все они его ратифицировали.

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