Этот контент был опубликован 22 июня 2019 г. 17:29

Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - США введут дополнительные санкции против Ирана, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.

"Мы введем дополнительные санкции против Ирана", - сказал он журналистам в Вашингтоне, отметив, что иногда подобные меры принимаются медленно, а иногда - быстро.

Поясняя, к каким именно санкциям следует готовиться Ирану, он сказал, что ограничительных мер может быть "намного больше".

Также президент заверил, что военные варианты решения иранской проблемы по-прежнему рассматриваются. "Так будет, пока проблема останется актуальной", - сказал Трамп.

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