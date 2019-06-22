Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - США введут дополнительные санкции против Ирана, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.
"Мы введем дополнительные санкции против Ирана", - сказал он журналистам в Вашингтоне, отметив, что иногда подобные меры принимаются медленно, а иногда - быстро.
Поясняя, к каким именно санкциям следует готовиться Ирану, он сказал, что ограничительных мер может быть "намного больше".
Также президент заверил, что военные варианты решения иранской проблемы по-прежнему рассматриваются. "Так будет, пока проблема останется актуальной", - сказал Трамп.
1во ан