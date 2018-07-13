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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 15:54 13.07.2018 - 15:54

Лондон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что он подумает, как решить проблему Крыма.

"Мы не снимали санкции, и санкции "кусаются", мы их не снимали. Когда речь заходит о Крыме, то это то, что мне досталось (от предыдущей администрации США - ИФ). Я немного могу сказать об этом, мы будем работать над этим, так же как мы работаем со многими другими катастрофами, которые мне достались по наследству", - сказал Д.Трамп на совместной пресс-конференции с премьером Британии Терезой Мэй.

Он не стал отвечать на вопрос, как именно он намерен решить вопрос Крыма.

"Посмотрим, что будет. Я имею в виду, что это процесс. Если бы я знал, я бы вам не сказал, потому что это поставило бы нас в невыгодное положение", - сказал Д.Трамп, отвечая на вопрос о том, что он намерен делать с проблемой Крыма.

Д.Трамп вновь раскритиковал предыдущую администрацию США в ситуации с Крымом, заявив, что, по его мнению, присоединения Крыма к России не произошло бы, если бы на посту президента США был не Барак Обама, а он сам.

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