Трамп обещает подыскать "фантастическую замену" Никки Хейли
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Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что найдет достойную замену Никки Хейли на пост постпреда при ООН.
"Ей на смену придет кто-то фантастический, действительно выдающийся" - сказал он в интервью телеканалу "Фокс-ньюс".
Д.Трамп пояснил, что рассматривает пять кандидатур, но имен претендентов не назвал.
Ранее на этой неделе стало известно, что Н.Хейли покинет свой пост в конце 2018 года. Она считается одной из восходящих звезд республиканской партии и верной сторонницей Д.Трампа.
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Интерфакс