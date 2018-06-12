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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 11:53 12.06.2018 - 11:53

Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что США прекратят военные учения в районе Корейского полуострова в случае, если дальнейший переговорный процесс с КНДР будет идти должным образом.

"Мы приостановим военные учения, что сохранит нам огромную сумму денег, до тех пор, пока мы не увидим, что будущие переговоры идут не так, как должно ",- сказал Д.Трамп во вторник на пресс-конференции в Сингапуре.

Он подчеркнул, что проведение учений - дорогостоящее мероприятие, которое в КНДР расценивают как провокацию.

В то же время он отметил, что США не планируют сокращать военный контингент в регионе.

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