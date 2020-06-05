Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 18:35

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу, что будет продолжать претворять в жизнь проекты по стимулированию американской экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса COVID-19.

"Я думаю, мы сократим налог, удерживаемый с зарплат, и мы примем меры по дополнительному стимулированию (экономики - ИФ)", - сказал он, выступая в Белом доме.

Также Трамп подчеркнул, что его администрация занимается разработкой мер по поддержке таких сильно пострадавших сфер экономики как ресторанный бизнес и индустрия развлечений.

В целом, по его словам, США хорошо справляются с возникшими из-за вируса экономическими трудностями, потому, что, по его словам, до кризиса стране удалось создать "здоровую экономику".

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