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Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что готов пойти на все ради завершения расследования о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года, которое курирует в ФБР спецпрокурор Роберт Мюллер.

"Кажется невероятным, что я должен это делать, притом что все говорят, что сговора не было. Я сделаю все необходимое, чтобы закончить это расследование", - заявил в четверг каналу "Фокс ньюс", отвечая на вопрос, готов ли он дать письменные показания или даже пообщаться с командой Р.Мюллера в рамках этого расследования.

Д.Трамп также подчеркнул, что на проведения этого расследования "тратятся десятки миллионы долларов".

В ходе того же интервью Д.Трамп вновь опроверг наличие сговора между представителями его предвыборного штаба и российскими властями и отметил, что ладит с заместителем генпрокурора США Родом Розенстайном, о возможной скорой отставке которого ранее писали американские СМИ.

Информация о возможной отставке Р.Розенстайна появилась спустя несколько дней после того, как газета "Нью-Йорк Таймс" написала, что замгенпрокурора предлагал коллегам тайно записывать свои разговоры с Д.Трампом и обсуждал возможность добиться отставки американского президента, опираясь на 25-ю поправку к конституции США (о полномочиях президента США).

В мае 2017 года Р.Розенстайн поставил Роберта Мюллера во главе расследования, посвященного предполагаемому сговору Д.Трампа с Москвой во время предвыборной гонки перед американскими выборами 2016 года. Именно Р.Розенстайн сформулировал задачи, которые предстоит решить Р.Мюллеру.

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Интерфакс