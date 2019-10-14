Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 23:09

*** Президент поднимет пошлины на турецкую сталь до 50% и остановит переговоры по торговому соглашению

(расширенная версия сообщения от 23:31мск 14 октября, добавлен текст после 4-го абзаца)

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп объявил, что подпишет указ, который разрешит введение санкций против бывших и действующих турецких официальных лиц в связи с действиями Анкары на севере Сирии.

"Я скоро подпишу указ, разрешающий санкции против действующих и бывших официальных лиц из руководства Турции, а также - против любых людей, дестабилизирующих обстановку на северо-востоке Сирии", - отметил он в заявлении.

"Кроме того, я верну пошлины на сталь (из Турции - ИФ) на уровень в 50%, на котором они и находились до момента снижения в мае. Также мы немедленно прекратим переговоры, которые проводит министерство торговли США, по поводу торговой сделки с Турцией на сумму в $100 млрд", - добавил Трамп.

Турция в настоящее время проводит военную операцию на северо-востоке Сирии против курдских формирований. США, страны ЕС и многие другие государства призывают Анкару прекратить эти боевые действия.

Трамп предупредил, что этот указ "позволит США вводить мощные дополнительные санкции против тех, кто может быть причастен к серьёзным нарушениям прав человека, к препятствованию прекращения огня, созданию помех для возвращения перемещённых лиц по домам, насильной репатриации беженцев, а также - к созданию угрозы миру, безопасности и стабильности в Сирии".

"Указ разрешит предпринимать широкий спектр действий, включая введение финансовых ограничений, замораживание активов и запрет на въезд в США", - говорится в заявлении.

1во тг

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