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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 7:07 12.06.2018 - 07:07

Лондон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Вскоре будет объявлено о том, какой документ подписан по итогам встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Мы объявим об этом через несколько минут", - сказал Д.Трамп в ответ на вопрос журналиста о том, какой документ лидеры двух стран подпишут.

Лидеры двух стран после рабочего ланча сделали краткую остановку перед журналистами, в рамках которой американский президент сообщил о скором подписании некоего документа.

Они вдвоем без переводчиков подошли к журналистам, которые поинтересовались у них результатами встречи, на что Д.Трамп заявил о "большом прогрессе".

"Мы далеко продвинулись. Вышло лучше, чем кто-либо мог предположить", - ответил он.

Лидер США также анонсировал подписание некоего документа. "А сейчас мы направляемся на подписание (документа - ИФ)", - сказал он, после чего лидеры направились к другому помещению, перед которым на протяжении пары минут советовались со своими помощниками. Затем, разделившись, зашли в него с разных сторон.

1гк гс

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