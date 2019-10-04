Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 16:42

Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп пообещал председателю КНР Си Цзиньпину во время личного телефонного звонка в июне, что Вашингтон не будет вмешиваться в ситуацию с протестами в Гонконге, пока США и КНР продолжают торговые переговоры, сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным источников, такое обещание Трампа, данное лидеру Китая, показывает, насколько сильно Трамп хочет заключить торговую сделку с Пекином, поскольку нынешние разногласия между сторонами оказывают негативное воздействие на экономику США.

Отмечается, что запись разговора Трампа с Си Цзиньпином, как и с лидерами других стран, была засекречена. Таким образом, число лиц, которые были осведомлены о разговоре, было ограничено

Накануне сообщалось, что Трамп призвал Китай расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джо Байдена и связанных с ним структур.

Согласно утверждениям Трампа, Байдены заключали в Китае и на Украине "мошеннические" сделки.

CNN обращает внимание, что заявления Трампа прозвучало накануне намеченного на следующую неделю начала очередного раунда торговых переговоров с Китаем.

Как сообщалось, в начале сентября Китай и Соединенные Штаты договорились о возобновлении переговоров по существующим между ними торговым проблемам в начале октября в Вашингтоне.

1ви аю

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