Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 20:43

Вашингтон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что очень доволен резким повышением расходов стран НАТО на оборону с тех пор, как он занял Овальный кабинет.

"Достигнут громадный прогресс, НАТО стала намного сильнее", - сказал Д.Трамп журналистам в Вашингтоне в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии торжеств, посвященных 70-летию Североатлантического альянса.

Ранее ряд американских СМИ сообщили, что Д.Трамп стремится изменить систему оплаты расходов на содержание американских военных, размещенных на территории иностранных государств. В настоящее время у каждой страны-партнера США есть своя схема оплаты содержания в зависимости от договоренностей с Вашингтоном. В целом страны-партнеры США лишь частично берут на себя эти расходы, причем у каждой страны - своя схема, по которой подсчитывается, сколько она должна заплатить.

1кю ар

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