Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 16:12 01.06.2018 - 16:12

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу негативно оценил состояние торговых отношений с Канадой в области сельского хозяйства и фермерства после того, как премьер-министр этой страны Джастин Трюдо выразил сожаление в связи с вводом Вашингтоном заградительных пошлин на импорт стали и алюминия.

"Канада плохо относилась к нашему сельскохозяйственному бизнесу и фермерам на протяжении долгого времени. Особые ограничения касались торговли. Они должны открыть свои рынки и отменить торговые барьеры", - написал Д.Трамп на своей страничке в "Твиттере".

"Они сообщают о действительно высоком профиците торговли с США", - подчеркнул американский президент.

Накануне премьер-министр Канады Дж.Трюдо заявил, что сожалеет в связи с решением властей США ввести заградительные пошлины на импорт стали и алюминия из Канады, а также других стран. По словам премьера, "подобные тарифы абсолютно неприемлемы" и "идея того, что Канада считается национальной угрозой для США, непостижима".

Заградительные пошлины США на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Евросоюза, Канады и Мексики начали действовать с 1 июня. Канада и Мексика немедленно ответили на введение пошлин США, представив детальные планы увеличения тарифов на поставляемую из Штатов продукцию, включая свинину, яблоки, йогурты и туалетную бумагу. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в минувший четверг заявил, что ЕС также подготовил ответные меры.

Ранее в этом году США уже ввели заградительные пошлины в отношении стали и алюминия из Китая, России, Японии и других стран.

1тэ эф др

Neuer Inhalt Horizontal Line