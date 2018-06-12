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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 2:03 12.06.2018 - 02:03

Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в преддверии саммита в Сингапуре обсудил с лидерами Японии и Южной Кореи по телефону ситуацию вокруг КНДР и договорился продолжать консультации после встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном.

"Президент Дональд Трамп вчера (в понедельник -ИФ) разговаривал с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, чтобы обсудить последние события в преддверии сегодняшнего саммита с Северной Кореей. Лидеры договорились продолжать тесную координацию после встречи президента Трампа с лидером Северной Корейки Ким Чен Ыном в Сингапуре", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.

Отмечается, что президент Д.Трамп также провел в понедельник телефонный разговор на ту же тему с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Лидеры двух стран обсудили последние события в преддверии сегодняшнего саммита с Северной Кореей и договорились продолжать тесные консультации после встречи", - подчеркивается в сообщении.

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