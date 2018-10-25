Трамп обсудил по телефону с премьером Италии проблему миграции
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Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг провел телефонные переговоры с главой правительства Италии Джузеппе Конте, основной темой которых стала проблема миграции.
"Только что обсудил с итальянским премьером Дж.Конте множество вопросов, в том числе и касательно нынешней жесткой позиции Италии по вопросу нелегальной миграции", - написал Д.Трамп в своем Twitter.
Американский лидер выразил солидарность с позицией властей Италии относительно способов борьбы с нелегалами.
"Я на 100% согласен с их позицией, и США также принимают очень жесткие меры (в этой сфере - ИФ)", - подчеркнул Д.Трамп.
При этом президент США высоко оценил политику премьер-министра Италии в области экономики и заявил, что, по его мнению, Дж.Конте добьется успеха.
1тэ ар
Интерфакс