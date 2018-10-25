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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 21:02 25.10.2018 - 21:02

Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг провел телефонные переговоры с главой правительства Италии Джузеппе Конте, основной темой которых стала проблема миграции.

"Только что обсудил с итальянским премьером Дж.Конте множество вопросов, в том числе и касательно нынешней жесткой позиции Италии по вопросу нелегальной миграции", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

Американский лидер выразил солидарность с позицией властей Италии относительно способов борьбы с нелегалами.

"Я на 100% согласен с их позицией, и США также принимают очень жесткие меры (в этой сфере - ИФ)", - подчеркнул Д.Трамп.

При этом президент США высоко оценил политику премьер-министра Италии в области экономики и заявил, что, по его мнению, Дж.Конте добьется успеха.

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