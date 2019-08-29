Вашингтон. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп накануне провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в четверг в Белом доме.
"Вчера президент Дональд Трамп поговорил с президентом Турции Эрдоганом", - говорится в сообщении Белого дома.
В ходе беседы лидеры обсудили двусторонние и региональные вопросы, в частности, ситуацию в сирийском Идлибе.
"Разговор касался ряда двусторонних и региональных вопросов, в том числе усилия по развитию торговли и общую обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Идлибе в Сирии", - отметили в Белом доме.
Накануне в Анкаре заявили, что Эрдоган в телефонном разговоре с Трампом договорился о продолжении сотрудничества по сирийскому Идлибу для предотвращения новых гуманитарных кризисов. Они "согласились продолжить сотрудничество для защиты гражданских лиц в Идлибе, где продолжаются нападения режима, и предотвращения новых гуманитарных кризисов".
1вл эф