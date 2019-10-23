Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 18:52

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что провел телефонный разговор с командующим группировкой "Сирийские демократические силы" (СДС) Мазлумом Кобани Абди вокруг нынешней ситуации в Сирии и находящихся под стражей боевиков.

"Я только что разговаривал с Мазлумом Кобани. Он прекрасный человек", - сказал Трамп, выступая в Белом доме.

"Он был чрезвычайно благодарен за то, что сделали США", - добавил американский лидер.

По его словам, "генерал Мазлум заверил, что (тюрьмы с боевиками - ИФ) ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство" - ИФ) находятся под очень строгим замком".

При этом Трамп указал, что "небольшому числу" боевиков все же удалось покинуть тюрьмы, однако большинство из них вскоре были вновь захвачены.

"Мы сохранили жизни многих-многих курдов", - сказал президент США.

Позже Трамп написал в Twitter, что "с нетерпением ждет возможности увидеться" с Абди.

"Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания курдском народу", - написал глава Белого дома.

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